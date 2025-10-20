Leverkusen: Schick darf auf Rückkehr gegen PSG hoffen

Bayer Leverkusen darf vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain auf die Rückkehr von Torjäger Patrik Schick hoffen. Bei dem Tschechen sehe es ebenso wie bei Abwehrspieler Jarell Quansah "besser und besser aus", sagte Trainer Kasper Hjulmand, "aber wir wissen es noch nicht." Beim Abschlusstraining am Montagvormittag hatten Schick und Quansah auf dem Platz gestanden, eine Entscheidung soll erst am Dienstag fallen.

Im Duell mit dem Titelverteidiger muss Bayer am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) auf zahlreiche Profis verzichten. Neben den Langzeitverletzten Exequiel Palacios und Axel Tape fallen auch Malik Tillman, Nathan Tella und Lucas Vázquez aus. Jonas Hofmann und Martin Terrier sind nicht für die Königsklasse gemeldet. Schick hatte die vergangenen drei Pflichtspiele aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst.

Nach zwei Unentschieden steht Leverkusen in der Champions League gegen Paris und Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé unter Druck. PSG sei "eine der besten, wenn nicht die beste Mannschaft der Welt. Es ist eine große Aufgabe, aber wir freuen uns", sagte Hjulmand: "Wir werden natürlich unser absolut bestes Spiel machen müssen, um eine Möglichkeit zu haben."