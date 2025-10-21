Moukoko gegen BVB in der Startelf

Youssoufa Moukoko (20) darf beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund von Beginn an ran. Die einstige BVB-Zukunftshoffnung wurde für das Champions-League-Spiel des FC Kopenhagen gegen die Dortmunder (21 Uhr/DAZN) in die Startelf von Trainer Jacob Neestrup beordert. Nach gutem Saisonstart hatte der deutsche Angreifer, der im Sommer nach Kopenhagen gewechselt war, seinen Stammplatz beim dänischen Meister zuletzt verloren.

BVB-Trainer Niko Kovac setzt drei Tage nach der 1:2-Niederlage im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern auf gleich fünf Neue in seiner ersten Elf. München-Torschütze Julian Brandt als Kapitän sowie Rami Bensebaini, Yan Couto, Jobe Bellingham und Maximilian Beier bekommen im dritten Königsklassenspiel der Saison ihre Chance von Beginn an.