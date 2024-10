Muskelverletzung: BVB-Star Adeyemi fällt länger aus

Borussia Dortmund muss anderthalb Monate auf Karim Adeyemi verzichten. Der Nationalstürmer hatte bei seiner Drei-Tore-Gala in der Champions League gegen Celtic Glasgow (7:1) am Dienstag eine Muskelverletzung erlitten. Trainer Nuri Sahin rechnet erst "nach der Länderspielpause im November" wieder mit dem 22-Jährigen, sagte er am Freitag. Die Dortmunder spielen in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin.

Ähnlich lange muss der BVB-Coach auch auf Julien Duranville verzichten. Der belgische Nationalspieler, der als möglicher Ersatz für Adeyemi in der Startelf gehandelt worden war, erlitt gegen Glasgow eine Oberschenkelverletzung. "Er ist leider auch erstmal raus", sagte Sahin, "das ist bitter, weil er auf einem sehr guten Weg war." Auch Giovanni Reyna, der im September verletzt von der US-Nationalmannschaft zurückgekehrt war, wird nach einem "Setback", so Sahin, weiter ausfallen. Mit dem erkrankten Donyell Malen rechnet der Trainer allerdings wieder.

Adeyemi hatte beim höchsten BVB-Sieg in der Königsklasse jemals ganz groß aufgespielt: Er schoss drei Tore und erzwang überdies einen Foulelfmeter, bevor er sich in der 48. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht an den rechten Oberschenkel fasste. Der 22-Jährige musste unter Standing Ovations ausgewechselt werden.

Der Saisonstart war für Adeyemi glänzend verlaufen. In den ersten acht BVB-Pflichtspielen sammelte er zehn Scorerpunkte, zudem traf er in zwei Spielen für die deutsche U21-Nationalmannschaft insgesamt fünfmal.