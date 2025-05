PSG-Coach Enrique will "Geschichte schreiben"

Trainer Luis Enrique will mit Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale in München gegen Inter Mailand (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) nicht weniger als "Geschichte schreiben". Der Spanier, der vor zehn Jahren mit dem FC Barcelona in Berlin bereits den Henkelpokal gewonnen hatte, will seinen Spielern die Bedeutung der Partie aber ohne Druck vermitteln: "Ich versuche, dem Team nahezulegen, wie wichtig und wie schön die Gelegenheit ist, die wir haben."