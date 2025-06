PSG: Knapp 100 Millionen Euro UEFA-Prämien

Der historische Premierensieg in der Champions League hat sich für Paris Saint-Germain auch finanziell gelohnt. Allein für den triumphalen 5:0 (2:0)-Erfolg in München gegen Inter Mailand erhielt PSG 25 Millionen Euro an Prämien der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Insgesamt nahmen die Franzosen damit 98,55 Millionen Euro nur an Prämien ein. Inter erhielt für das Desaster von München als Trostpflaster immerhin 18,5 Millionen und verdiente so wegen der besseren Ergebnisse in der Ligaphase sogar 99,5 Millionen Euro.