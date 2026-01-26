- Anzeige -
- Anzeige -
8. Spieltag in der Champions League

PSV Eindhoven vs. FC Bayern live: Wer überträgt die Champions League im TV und Livestream?

  • Veröffentlicht: 26.01.2026
  • 16:05 Uhr
  • ran.de

Am 8. Spieltag der Champions League muss Bayern München auswärts bei der PSV Eindhoven ran. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Bayern München geht mit viel Selbstvertrauen in das nächste Champions-League-Spiel. Trotz der jüngsten 1:2-Niederlage in der Bundesliga gegen Augsburg läuft es in der Königsklasse bislang sehr gut für die Münchener.

Am 7. Spieltag der Königsklasse setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 2:0 gegen Union Saint-Gilloise durch. Damit ist ein Abrutschen unter Platz vier selbst bei einer Niederlage im letzten Vorrundenspiel rechnerisch ausgeschlossen.

Bei der PSV Eindhoven ist die Ausgangslage etwas kniffliger. Die Niederländer können noch aus eigener Kraft die Playoffs erreichen, stehen aktuell aber nur auf Platz 22.

Das Spiel bietet auch ein kleines Wiedersehen: PSV-Trainer Peter Bosz kennt den FC Bayern bestens aus seiner Zeit bei Bayer Leverkusen, wo er in sieben Duellen sogar zwei Siege gegen die Münchener feiern konnte. Zudem trifft Nachwuchstalent Paul Wanner auf seinen Ausbildungsverein aus München.

- Anzeige -
- Anzeige -
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

- Anzeige -
- Anzeige -

PSV Eindhoven vs. FC Bayern München live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

PSV Eindhoven vs. FC Bayern München live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen der PSV Eindhoven und dem FC Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern gastiert bei der PSV Eindhoven: Wer zeigt das Champions-League-Spiel live im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

- Anzeige -

Champions League live: Wo kann ich Eindhoven gegen Bayern München im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

- Anzeige -

FC Bayern München gastiert bei Eindhoven: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Champions League live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von FC Arsenal vs. FC Bayern

  • Begegnung: PSV Eindhoven vs. FC Bayern München
  • Datum und Uhrzeit: 28. Januar 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Peter Bosz (PSV Eindhoven), Vincent Kompany (FC Bayern München)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
News und Videos zur Champions League
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 26.01.2026
  • 16:31 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 26.01.2026
  • 16:30 Uhr
imago images 1071509870
News

Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal live: Wer überträgt die Champions League im TV und Livestream?

  • 26.01.2026
  • 16:14 Uhr
imago images 1071516748
News

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand live: Wer überträgt die Champions League im TV und Livestream?

  • 26.01.2026
  • 16:08 Uhr
Erste Liga-Pleite für die Spieler des FC Bayern
News

Power Ranking der Champions League: FC Bayern verliert Spitzenplatz

  • 26.01.2026
  • 15:39 Uhr
13.01.2026: Fußball: Borussia Dortmund - SV Werder Bremen, 17. Spieltag im Signal-Iduna-Park. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) (l) spricht mit Fabio Silva (Borussia Dortmund). WICHTIGER HINWEIS:...
News

Miese Champions-League-Woche: Die Ausgangslage der deutschen Klubs

  • 22.01.2026
  • 19:53 Uhr
Manchester City manager Pep Guardiola applauds the fans at full time Bodo Glimt v Manchester City, UEFA Champions League, Group Stage, Football, Aspmyra Stadion, Bodo, Norway - 20 Jan 2026Bodo Aspm...
News

City-Beben: Guardiola will offenbar hinwerfen

  • 22.01.2026
  • 18:54 Uhr
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga
News

Wieder deutsches CL-Duell? Bayern droht Deja-vu

  • 22.01.2026
  • 18:38 Uhr
Da war noch alles in Ordnung: Pedri (l.) in Prag
News

Oberschenkelverletzung: Flick einen Monat ohne Pedri

  • 22.01.2026
  • 14:06 Uhr
21.01.2026, Fussball UEFA Championsleague 2025 2026: Vorrunde 7.Spieltag, FC Bayern München - Union Saint-Gilloise, in der Allianz-Arena München. v.l. Jonathan Tah (FC Bayern München), Aleksandar P...
News

FC Bayern muss im Erfolg die Warnzeichen erkennen

  • 22.01.2026
  • 12:34 Uhr