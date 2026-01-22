In der Champions League sind sieben von acht Spieltagen absolviert. Während die Ausgangslage der Bayern und von Frankfurt klar ist, befinden sich der BVB und Leverkusen mitten im Kampf um die Playoff-Plätze. Wir zeigen die möglichen Szenarien auf. von Dominik Hager Mit Ruhm haben sich die Bundesliga-Klubs am siebten Spieltag der Champions-League-Ligaphase definitiv nicht bekleckert. Zwar konnte der FC Bayern wie gewohnt gewinnen und seinen zweiten Platz festigen, jedoch verloren Dortmund, Leverkusen und Frankfurt allesamt. Damit haben sich die Ausgangspositionen des Trios vor dem letzten Spieltag nochmals verschlechtert. Wir sehen uns die Situation der vier deutschen Klubs genauer an.

Borussia Dortmund hofft noch auf Top 8 Tabellenplatz: 16

Punkte: 11 (+4 Tore)

Letzter Gegner: Inter Mailand (H) Der BVB befindet sich als Tabellen-16. genau im Mittelfeld der Tabelle. Demnach wäre der Einzug in die Playoffs das einzig realistische Szenario. Rechnerisch bestände die Möglichkeit, dass Dortmund im Falle eines Sieges noch auf Platz fünf nach vorne springt. Der BVB könnte Tottenham (14), PSG (13), Newcastle (13), Chelsea (13), Barcelona (13), Sporting Lissabon (13), Manchester City (13), Atalanta (13), Inter (12) und Juve (12) überholen. Am einfachsten wäre es für den BVB, Inter Mailand zu überflügeln. Die Italiener sind schließlich der letzte Gegner. Die Borussen müssten aber noch an sieben weiteren Teams vorbei. Borussia Dortmund enttäuscht bei den Tottenham Hotspur: Die Noten der BVB-Stars - fünf Mal die 5

Die Champions League Highlights am Mittwoch ab 23:00 Uhr auf Joyn Werfen wir einen Blick auf die Duelle der weiteren Klubs, an denen der BVB noch vorbeiziehen könnte: Eintracht Frankfurt vs. Tottenham (Tottenham muss verlieren und Dortmund drei Tore aufholen) PSG vs. Newcastle (der Verlierer kann von Dortmund überholt werden, bei einem Remis muss Dortmund mit mindestens sechs Toren Abstand gewinnen, da beide ein Torverhältnis von + 10 haben) Neapel vs. Chelsea (Chelsea muss verlieren oder Remis spielen und Dortmund bei einem Chelsea-Remis mit zwei Toren Vorsprung gewinnen) Barcelona vs. Kopenhagen (Barcelona muss verlieren oder Remis spielen) Athletic Bilbao vs. Sporting Lissabon (Sporting muss verlieren oder Remis spielen) Manchester City vs. Galatasaray (Manchester City muss verlieren oder Remis spielen) Atalanta vs. Saint-Gilloise (Atalanta muss verlieren oder Remis spielen) AS Monaco vs. Juventus Turin (Juventus Turin muss verlieren oder Remis spielen) Bedenkt man, dass die Top 4 unerreichbar sind und durch das Duell PSG vs. Newcastle zu 99 Prozent einer der beiden Teams vor Dortmund bleibt, dürften sich maximal noch drei weitere Teams dazugesellen. Eine konkrete Gefahr, dass Dortmund aus den Playoff-Rängen fliegt, ist praktisch nicht vorhanden. Neapel und Kopenhagen auf den Rängen 25 und 26 hätten eine rechnerische Chance, jedoch vor ihren Duellen mit Chelsea und Barcelona drei Punkte Rückstand und Torverhältnisse von -5 und -6. Ganz rausfliegen wird der BVB demnach nicht mehr. Im Endeffekt wäre es aber viel wert, wenn Dortmund einfach noch um ein paar Plätze klettern kann. Landet man zwischen Platz 15 und 18, würde nach einer erfolgreichen Playoff-Teilnahme im Achtelfinale der Tabellen-Erste- oder Zweite aus der Ligaphase warten. Zudem wäre auch der Playoff-Gegner tendenziell leichter, wenn man ein wenig nach oben klettert.

Bayer 04 Leverkusen zittert um die Playoffs Tabellenplatz: 20

Punkte: 9 (-4 Tore)

Letzter Gegner: Villarreal (H) Der Sprung unter die Top 8 ist für Leverkusen nicht mehr möglich. Das Verpassen der Playoffs sehr wohl. Leverkusen ist fix mit dabei, wenn sie das Heimspiel gegen Villarreal gewinnen. Im Falle eines Remis, könnte die Werkself noch von Monaco (9 Punkte), PSV (8), Bilbao (8), Piräus (8), Neapel (8), Kopenhagen (8) und Brügge (7) überholt werden. Vier Teams dürften vorbei ziehen, bei einem fünften, wäre Leverkusen raus. Tabelle der Champions League am 7. Spieltag Wir sehen uns die Duelle der direkten Leverkusen-Verfolger an: Monaco vs. Juventus

Eindhoven vs. Bayern

Bilbao vs. Sporting

Ajax vs. Piräus

Neapel vs. Chelsea

Barcelona vs. Kopenhagen

Brügge vs. Marseille Spielt Leverkusen Remis müssen alle besagten Klubs gewinnen um vorbeizuziehen. Verliert Leverkusen, reicht Monaco, Eindhoven und Bilbao definitiv ein Remis, um vorbeizuziehen. Piräus und Neapel wären bei einem Remis nur sicher vorbei, wenn Leverkusen mit zwei Toren Vorsprung verliert. Kopenhagen wäre sicher vorbei, wenn Bayer 04 mit drei Toren Differenz unterliegt. Brügge muss definitiv gewinnen. Sollte Leverkusen verlieren, könnten aber nicht nur die besagten Teams vorbeiziehen, sondern mit Bodo/Glimt, Benfica, Pafos, Saint-Gilloise und Ajax fünf weitere Teams dazu kommen. Die Duelle der besagten Teams: Atletico vs. Bodo/Glimt

Benfica vs. Real Madrid

Pafos - Slavia Prag

Saint-Gilloise - Atalanta

Ajax - Piräus Realistisch betrachtet hat am ehesten Pafos (-6 Tore) noch eine Chance. Die Tordifferenzen von Sain-Gilloise (-10) und Ajax (-12) dürften zu schlecht sein. Bodo/Glimt und Benfica würden einfache Siege reichen, jedoch haben es die Gegner eben in sich. Bei einem eigenenSieg könnte Leverkusen noch vor bis auf Platz 14 springen, wobei realistisch betrachtet, eher ein 16. oder 17. Rang noch möglich wäre. Manchester City: Trainer Pep Guardiola noch diese Woche weg? TV-Experte ist sich sicher

Eintracht Frankfurt Tabellenplatz: 33

Punkte: 4 (-9 Tore)

Letzter Gegner: Tottenham Hotspur (H) Nach der 2:3-Pleite bei Qarabag ist schon jetzt klar, dass die SGE aus der Champions League ausgeschieden ist. Der 24. Platz ist schließlich vier Punkte entfernt. Maximal könnten die Hessen noch vor auf Platz 27 springen.

Champions League: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag