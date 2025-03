"Wachsen über sich hinaus": Oranje mischt den Europapokal auf

Vier Teams im Achtelfinale des Europapokals: Die Niederlande mischen die Champions League und Europa League auf - und wollen die ganz großen Fußballnationen weiter ärgern. Mit der Eredivisie können in diesem Jahr nur die spanische La Liga und die englische Premier League (jeweils 5) sowie die Bundesliga (4) mithalten.

"Wenn wir die Champions-League-Hymne hören, wird es besonders", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi Ivan Perisic, der mit der PSV Eindhoven in der Königsklasse gegen den FC Arsenal ran muss. Und auch Feyenoord Rotterdam ist gegen Inter Mailand zwar klarer Außenseiter, aber "in der Champions League wachsen sie über sich hinaus, können auf Konter lauern", sagte Huub Stevens der WAZ. Insgesamt sieht die Schalker Trainerlegende eine positive Gesamtentwicklung in seiner Heimat.

Auch in der Europa League will AZ Alkmaar gegen Tottenham Hotspur für eine Überraschung sorgen, einzig Ajax Amsterdam ist im Duell mit Eintracht Frankfurt nicht der klare Underdog. Dabei glänzte der Tabellenführer der Eredivisie zuletzt nicht mit dem Zauberfußball der früheren Jahre. "Es ist nicht schön, aber erfolgreich", sagte Stevens.

Das Erfolgsrezept? "In Europa", so Stevens, "wissen sie, dass sie den Extra-Meter gehen müssen" - und damit ist Oranje in diesem Jahr sogar erfolgreicher als die Serie A und die Ligue 1. Mit Inter Mailand sowie den beiden Rom-Klubs AS und Lazio ist Italien nur noch mit drei Teams in den beiden großen Klubwettbewerben vertreten, ebenso Frankreich (Paris Saint-Germain, OSC Lille, Olympique Lyon).

Die letzten Titel für niederländische Klubs liegen aber schon länger zurück: 2002 triumphierte Feyenoord im UEFA-Cup, 1995 Ajax in der Champions League.