Sportwetten: BVB Favorit - Bayer und Bayern auf Augenhöhe

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht trotz schwankender Leistungen als leichter Favorit ins Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals. Sportwettenanbieter bwin sieht einen Sieg des BVB beim OSC Lille am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) mit einer Quote von 2,50 als etwas wahrscheinlicher an als einen Erfolg der Franzosen (Quote: 2,70). Für ein Unentschieden, das schon das Hinspiel ergab (1:1), zahlt der Anbieter das 3,40-fache des Einsatzes.