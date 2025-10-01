Süle gibt Comeback beim BVB

Nach Nico Schlotterbeck gibt auch Niklas Süle sein Comeback in der Abwehr des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der Ex-Münchner, der sich vor Saisonbeginn eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hatte, steht im Champions-League-Spiel am Mittwochabend gegen Athletic Bilbao wieder in der Startformation.

Dagegen erhält Schlotterbeck, der vor eineinhalb Wochen gegen den VfL Wolfsburg nach fünf Monaten ebenfalls direkt in die erste Elf zurückgekehrt war, eine Pause. Der 25-Jährige sitzt zunächst auf der Bank.

Erstmals seit einem Monat steht Neuzugang Jobe Bellingham beim Anpfiff auf dem Platz. Der Engländer, der für 30 Millionen Euro zum BVB gewechselt war, ersetzt im defensiven Mittelfeld Felix Nmecha.