Tah lobt: "Kane reißt uns alle mit"

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah hat die Führungsqualitäten von Torjäger Harry Kane beim FC Bayern noch einmal herausgestellt. "Natürlich macht er Tore, die macht er überragend. Aber was mich persönlich pusht und uns alle mitreißt, ist sein Gegenpressing. Sein Mann läuft in die Tiefe, und er läuft mit und verteidigt mit. Wenn das ein Spieler wie Harry Kane macht, dann zieht es jeden einfach mit", sagte Tah vor dem Champions-League-Spiel der Münchner am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Club Brügge.

Über die Defensivarbeit von Kane, ergänzte Tah, werde angesichts der vielen Tore "viel zu wenig gesprochen. Das macht ihn gerade so besonders." Der Engländer hat in dieser Saison bereits 19 Tore in nur elf Pflichtspielen erzielt, glänzte aber etwa im Topspiel gegen Borussia Dortmund (2:1) am Samstag auch mit einigen Abwehraktionen.

Die Bayern haben bisher ihre elf Pflichtspiele der Saison gewonnen. Man mache es gerade "als Mannschaft extrem gut", betonte Abwehrchef Tah: "Wir sind alle überzeugt von dem, was wir auf dem Platz machen, und helfen uns gegenseitig. Und am Ende ist es auch nicht immer ein Thema der Abwehr, sondern es ist das Gesamtkonstrukt. Und da passt gerade einfach alles."