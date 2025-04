Ter Stegen in der Königsklasse auf der Bank

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen muss beim FC Barcelona weiter auf sein Comeback nach Knieverletzung warten und sich gegen Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) noch mit der Reservistenrolle begnügen. "Wojciech Szczesny wird in der Champions League spielen, das ist klar", sagte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Dienstag: "Ob wir irgendwann in der Liga tauschen, werden wir sehen. Das wird dann die nächste Situation sein."

Beim Pokalfinale gegen Real Madrid (3:2 n.V.) war ter Stegen nach seinem Patellasehnenriss aus dem September in den Kader zurückgekehrt. In der Liga stehen für den spanischen Tabellenführer beginnend mit dem Auswärtstrip zu Real Valladolid am Samstag noch fünf Partien an, die letzte am 25. Mai bei Athletic Bilbao.