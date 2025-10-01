Trotz galaktischer Torausbeute: Mbappé mit Selbstkritik

Fünf Tore in zwei Champions-League-Partien, acht Treffer in sieben Ligaspielen: Kylian Mbappé ist derzeit kaum zu stoppen, doch seine herausragende Ausbeute stellt den französische Starstürmer nicht zufrieden. "Wenn ich fünf Chancen habe und fünf Tore schießen kann, muss ich fünf Tore schießen, dafür hat mich Real Madrid gekauft", sagte der Angreifer nach dem 5:0 (1:0) beim kasachischen Außenseiter Qairat Almaty.

Nachdem Mbappé die Königlichen mit zwei Treffern bereits zum Auftaktsieg gegen Olympique Marseille (2:1) geschossen hatte, war der 26-Jährige auch im fast 6500 Kilometer entfernten Almaty torhungrig unterwegs. Mit einem Dreierpack (25., Foulelfmeter/52./73.) schoss Mbappé Real zum zweiten Sieg im zweiten Spiel, den Angreifer ärgerten aber seine vergebenen Chancen.

"Ich werde daran arbeiten, besser zu werden und zu versuchen, mehr Tore zu schießen, vor dem Tor effektiver zu sein", sagte Mbappé: "Meine Aufgabe ist es, der Mannschaft zu helfen und alles zu tun, damit sie gewinnt."

Trainer Xabi Alonso weiß um die Wichtigkeit seines Stürmers. "Er ist praktisch in jedem Spiel entscheidend. Er ist vor dem Tor eiskalt", sagte der frühere Leverkusener Erfolgstrainer: "Wir brauchen seine Qualitäten, um uns zu entfalten. Und das nicht nur wegen seiner Tore, sondern vor allem aufgrund seines Einflusses." Dem Torjäger prophezeite Alonso "eine spektakuläre Saison".