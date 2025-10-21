Wechsel vor Liverpool-Spiel: Santos muss auf die Bank

Torhüter Kaua Santos hat seinen Status als Nummer eins bei Eintracht Frankfurt vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool verloren. Wie Trainer Dino Toppmöller vor der Partie gegen den englischen Meister am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) verkündete, wird Michael Zetterer bis auf Weiteres im Tor des Fußball-Bundesligisten stehen. "Die Entscheidung haben wir nach dem ein oder anderen Austausch getroffen. Wir haben den Eindruck, dass es für Kaua gerade gut ist, nochmal einen Schritt nach hinten zu machen", sagte Toppmöller.

Er habe nicht vor, daraus ein ständiges Wechselspiel zu machen, Zetterer werde "morgen und dann auch in den nächsten Wochen" im Tor stehen, sagte der Coach. Auf Santos, der nach auskuriertem Kreuzbandriss fünf Spiele als Nummer eins absolvierte, sei "sehr viel eingeprasselt. Wir haben das Gefühl, dass er einen Schritt zurück für die Leichtigkeit braucht."

Die Entscheidung habe der 22 Jahre alte Brasilianer, der als großes Zukunftsversprechen und Nachfolger von Vereinsikone Kevin Trapp gilt, enttäuscht aufgenommen. "In solchen Spielen will jeder in der Startelf stehen, deswegen sind sie Fußballer geworden", sagte Toppmöller: "Es wäre Wahnsinn, wenn der Spieler sich über so eine Info freuen würde."

Im Ligaspiel beim SC Freiburg (2:2) hatte Santos am Sonntag beim späten Ausgleichstreffer per Freistoß nicht gut ausgesehen. "Ich weiß nicht, ob ich die Diskussion stoppen kann, wenn sie extern geführt wird. Intern wird sie nicht geführt", hatte Toppmöller anschließend noch gesagt. Santos kassierte in seinen fünf Spielen insgesamt 18 Gegentore.