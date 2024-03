Nun steht das Team von Benjamin Hoffmann vor der nächsten Herausforderung. Im Viertelfinale treffen die 05-er am Mittwoch auf die A-Jugend des FC Porto. Was die Förderung von jungen Spielern angehen, genießen die Portugiesen einen exzellenten Ruf.

Willkommen zum Ticker der Youth-League Partie Mainz 05 gegen den FC Porto (Anpfiff: 18 Uhr). Alle Entwicklungen zum Spiel der Mainzer Überraschungsmannschaft findet ihr live in der Übersicht.

Die jungen Talente der Mainzer dürften somit erneut als Außenseiter in die Partie gehen. Spannend: Gegner Porto stand in der Youth League bereits zwei Mal gegen den FC Barcelona auf dem Rasen. Eben dieses Team, welche Mainz bereits geschlagen hat. Dabei konnte Porto einen Sieg und eine Niederlage verzeichnen.

Youth League: Mainz 05 vs. FC Porto - 0:2 (0:2)

47. Minute: Porto kommt stark aus der Pause. Nach einem genialen Steckpass steht Sousa plötzlich frei vorm Mainzer Kasten. Babatz kommt raus und irgendwie an den Ball und vereitelt so die Großchance.

45. Minute: Und weiter geht. Die Mainzer Youngster müssen einen 0:2 Rückstand aufholen. Zwei Tore des Heimteams würden schon mal zum Elfmeterscheißen reichen. Eine Verlängerung gäbe es nicht.



Damit das klappt wechselt Trainer Hoffmann. Unglücksrabe Marincau, der den Fehlpass vorm 2:0 spielte, bleibt in der Kabine. Für ihn ist nun Toure in der Partie.

45+3. Minute: Pause im Stadion am Bruchweg. Der FC Porto führt verdient mit 2:0. Mainz spielt gut mit, ist offensiv jedoch zu harmlos. Die Gäste spielen sich die besseren Chancen heraus und könnten durchaus höher führen. Am Ende bringen zwei individuelle Mainzer-Fehler und ein Traumtor vom erst 16-jährigen Rodrigo Mora die Portugiesen auf Kurs. Das deutsche Team muss sich in der zweiten Halbzeit deutlich steigern, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.