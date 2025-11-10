U17-WM: DFB-Team furios in die K.o.-Runde - gegen diesen Gegner geht es jetzt

Die deutschen U17-Junioren haben mit einem Torfestival ihren ersten Sieg bei der WM in Katar gefeiert - und damit die Teilnahme an der K.o.-Runde gesichert. Gegen El Salvador gewann die Auswahl von Nationaltrainer Marc Meister mit einer überzeugenden Vorstellung 7:0 (3:0). Nach zwei Unentschieden gegen Kolumbien und Nordkorea (beide 1:1) qualifizierte sich Deutschland noch als Gruppensieger für das Sechzehntelfinale. Der Gegner steht nun auch fest. Es geht am Freitag oder Samstag gegen Burkina Faso. WM-Qualifikation: Deutschland vs. Slowakei am 17. November live auf Joyn Auf Platz fünf der Aspire Academy zeigte Deutschland von Anfang bis Ende einen dominanten Auftritt. Angesichts der zuvor mageren Ausbeute von nur zwei Punkten war bei sommerlichen Temperaturen in Katar vom vorzeitigen Aus bis zum Gruppensieg alles möglich.

U17-WM: Entscheidung bereits vor der Pause Nachdem der erste Treffer durch den Kölner Maik Afri Akumu aufgrund einer Abseitsstellung noch zurückgenommen wurde (12.), begann wenig später der Torreigen. Leverkusens Jeremiah Mensah (31.), der Frankfurter Alexander Staff (41.) sowie Bayern Münchens Wisdom Mike (45.) trafen noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter. El Salvadors Andrew Reyes fälschte eine Flanke des auffälligen Afri Akumu unhaltbar ins Tor ab (52.), Mensah schnürte den Doppelpack (57.) und auch die Einwechselspieler Lasse Eickel vom SC Paderborn (70.) und Frankfurts Christian Prenaj (84.) trafen. Die DFB-Junioren verfolgen beim Turnier in der Aspire Academy große Ziele. "Wir sprechen intern klar darüber, dass wir die gesamte Turnierzeit hier bleiben und somit auch Weltmeister werden wollen", hatte Trainer Meister vor dem Turnierstar gesagt. Das Finale steigt am 27. November.

