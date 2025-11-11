Die Nominierungen von Köln-Youngster Said El Mala und Galatasaray-Spieler Leroy Sane sorgen für ordentlich Gesprächsstoff.

Es brodelt wegen zweier Personalien. Nun äußerte sich nicht nur Bundestrainer Nagelsmann auf einer Pressekonferenz, sondern auch der externe Berater des BVB, Matthias Sammer, dazu.

Für Sammer sei die Nominierung des 19-jährigen El Mala zu schnell gegangen. "Es ist noch früh und geht sehr schnell. [...] Nach meinem Empfinden wird das, was derzeit passiert, völlig übertrieben", so der Dortmund-Berater im "Sky"-Format "Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk".

Trotzdem plädiert Sammer dafür, Nagelsmann mehr Vertrauen entgegenzubringen: "Er hat bestimmte Überlegungen im Kopf, ebenso eine klare Vorstellung davon, wie er spielen möchte, und wird dementsprechend die passenden Spielertypen nominieren."