Mitte Dezember trafen beide Teams bereits in der Bundesliga aufeinander. Damals gab es ein 1:1-Unentschieden. Ein Remis ist im DFB-Pokal bekanntermaßen nicht möglich. Nach spätestens 120 Minuten plus Elfmeterschießen wird es einen Sieger geben.

Als Favorit geht der Tabellenführer der Bundesliga in das Spiel. Die Mannschaft von Xabi Alonso hat in der laufenden Saison noch kein Spiel verloren. Aus Sicht der "Werkself"-Fans soll das auch gegen die Stuttgarter so bleiben.

+++ Update: Fredi Bobic hofft auf Stuttgart-Sieg +++

"Ich freue mich total darauf, weil es zwei Mannschaften sind, da macht es total Spaß zuzuschauen. Beide offensiv ausgerichtet, spielen guten Fußball, schießen viele Tore. Also es müsste eigentlich ein Fest werden. Ich freue mich auf sehr und natürlich bin ich ein bisschen mehr auf der Seite der Stuttgarter", so Fredi Bobic, von 2010 bis 2014 Sportdirektor beim VfB Stuttgart, gegenüber ran.

Und weiter: "Heute ist eigentlich Finale. Darauf lege ich mich fest. Die Mannschaft, die heute gewinnt, ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch Pokalsieger. Ohne den anderen Halbfinalisten zu nahe zu treten. Auch Gladbach sehe ich nicht als so stark an. Für mich ist es heute ein Finale. Es sind die zwei abschlussstärksten Mannschaften in der Pokalrunde, die gegeneinander spielen. Und demensprechend glaube ich, dass es heute so ein Schlüsselspiel auf dem Weg zum Titel sein kann. Und der VfB hat alle Möglichkeiten, weil sie gar keinen Druck haben."