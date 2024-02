FC Bayern München: Thomas Strunz schießt nach Hamann-Eklat gegen Thomas Tuchel

Roberto de Zerbi (Brighton & Hove Albion)

Kurz nach der Verkündung Xavis, Barca am Saisonende zu verlassen, brachte die "Daily Mail" Brightons Roberto de Zerbi als angeblichen Topkandidaten auf dessen Nachfolge ins Gespräch. Der Italiener überzeugte in seiner Heimat und auch in England mit einem vermeintlichen Underdog durch technisch sehr sauberen Fußball. De Zerbis Vertrag läuft noch bis 2026. © PA Images