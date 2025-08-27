Bayern: Kane vergibt ersten Elfmeter in einem Pflichtspiel

Harry Kane hat erstmals einen Elfmeter in einem Pflichtspiel für Bayern München vergeben. Der englische Stürmerstar scheiterte in der ersten Runde des DFB-Pokals in der 76. Minute beim Stand von 2:2 an Florian Stritzel im Tor des SV Wehen Wiesbaden. In der ersten Halbzeit hatte Kane noch einen Elfmeter verwandelt, es war der insgesamt 31. erfolgreiche Strafstoß nacheinander in einem Pflichtspiel.

"Die Statistik habe ich das eine oder andere Mal gesehen, wir haben es analysiert", sagte Stritzel im ZDF: "Da muss man alles reinwerfen, wir haben es unter der Woche trainiert." Wiesbadens Doppelpacker Fatih Kaya lobte Stritzels Leistung als "absolute Weltklasse."

Zuletzt hatte Kane im WM-Viertelfinale 2022 gegen Frankreich einen Elfmeter verschossen. Für die Bayern versenkte er dagegen bislang jeden Elfmeter in einem Pflichtspiel. In der Vorbereitung beim Erfolg gegen Tottenham Hotspur (4:0) war er dagegen gescheitert.