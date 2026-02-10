DFB-Pokal im Livestream auf JOyn
DFB Pokal Auslosung: Bayern-Kracher im Halbfinale, VfB spielt daheim
- Aktualisiert: 28.02.2026
- 11:30 Uhr
Im DFB-Pokal wirft das Halbfinale bereits seine Schatten voraus. ran hat die wichtigsten Infos zusammengefasst.
Mit dem VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, dem SC Freiburg und dem FC Bayern München stehen die vier Halbfinalisten des DFB-Pokals fest.
Nach dem letzten Viertelfinalspiel geht der Blick dann auch recht schnell in Richtung Halbfinale!
Die Runde der letzten Vier wurden am 22. Februar ausgelost. Ausgetragen werden die Partien am 21. und 22. April.
ran gibt euch alle Informationen zur Übertragung der Pokal-Auslosung.
Halbfinale im DFB-Pokal: Welche Teams sind dabei?
- Bundesliga: Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, SC Freiburg, FC Bayern München
- Halbfinale 1: Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München
- Halbfinale 2: VfB Stuttgart - SC Freiburg
DFB-Pokal: Wann wurden die Halbfinal-Duelle ausgelost?
Die Auslosung der Halbfinal-Duelle erfolgte am 22. Februar.
Wer übertrug die Auslosung des DFB-Pokals live im Free-TV?
Die DFB-Pokal-Auslosung war im Rahmen des "Sportstudio" im ZDF zu sehen. In der Halbzeit des Spiels in der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg.
DFB-Pokal: So lief die Auslosung ab
Im Halbfinale des DFB-Pokals wurden die Duelle nur noch aus einem Topf gelost. Das jeweils zuerst geloste Team hat Heimrecht.