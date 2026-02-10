- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Pokal im Livestream auf JOyn

DFB Pokal Auslosung: Bayern-Kracher im Halbfinale, VfB spielt daheim

  • Aktualisiert: 28.02.2026
  • 11:30 Uhr

Im DFB-Pokal wirft das Halbfinale bereits seine Schatten voraus. ran hat die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Mit dem VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, dem SC Freiburg und dem FC Bayern München stehen die vier Halbfinalisten des DFB-Pokals fest.

Nach dem letzten Viertelfinalspiel geht der Blick dann auch recht schnell in Richtung Halbfinale!

Die Runde der letzten Vier wurden am 22. Februar ausgelost. Ausgetragen werden die Partien am 21. und 22. April.

ran gibt euch alle Informationen zur Übertragung der Pokal-Auslosung.

- Anzeige -
- Anzeige -

Halbfinale im DFB-Pokal: Welche Teams sind dabei?

  • Bundesliga: Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, SC Freiburg, FC Bayern München
  • Halbfinale 1: Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München
  • Halbfinale 2: VfB Stuttgart - SC Freiburg
- Anzeige -
- Anzeige -

DFB-Pokal: Wann wurden die Halbfinal-Duelle ausgelost?

Die Auslosung der Halbfinal-Duelle erfolgte am 22. Februar.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
DFB-Pokal-Auslosung

DFB-Pokal: Halbfinal-Auslosung am 22.02. ab 17:15 Uhr im Joyn-Livestream!

Verfolge die Auslosung zum Pokal-Halbfinale live im Stream auf Joyn.

Wer übertrug die Auslosung des DFB-Pokals live im Free-TV?

Die DFB-Pokal-Auslosung war im Rahmen des "Sportstudio" im ZDF zu sehen. In der Halbzeit des Spiels in der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg.

- Anzeige -

DFB-Pokal: So lief die Auslosung ab

Im Halbfinale des DFB-Pokals wurden die Duelle nur noch aus einem Topf gelost. Das jeweils zuerst geloste Team hat Heimrecht.

- Anzeige -
DFB-Pokal
21.04.2026
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Bayer Leverkusen
-:-
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
21.04.2026
VfB Stuttgart
Stuttgart
VfB Stuttgart
-:-
SC Freiburg
Freiburg
SC Freiburg
Mehr News und Videos
Auslosung Europa League
News

Europa League 2025/26 live: Spielplan, TV-Übertragung und Stream

  • 28.02.2026
  • 12:11 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 28.02.2026
  • 12:06 Uhr
Bayern Münchens Rekordspieler: Thomas Müller
News

Müller: DFB-Team bei der WM kein Titelkandidat

  • 28.02.2026
  • 11:50 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 28.02.2026
  • 11:42 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 28.02.2026
  • 11:35 Uhr
Maier (l.) lobt Neuer in den höchsten Tönen
News

Legende Maier traut Urbig Neuer-Nachfolge zu

  • 28.02.2026
  • 11:32 Uhr
Inter und Dortmund lieferten sich ein umkämpftes Duell
News

Champions-League-Playoffs: Teams, Duelle, Termine und Übertragung

  • 28.02.2026
  • 11:21 Uhr
Chef-Trainer Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen), FC Bayern Muenchen vs. Eintracht Frankfurt, Fussball, 1. Bundesliga, 23. Spieltag, 21.02.2026 DFB regulations prohibit any use of photographs as i...
News

Champions League: FC Bayern entgeht deutschem Duell

  • 28.02.2026
  • 10:59 Uhr
imago images 1068003640
News

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker

  • 28.02.2026
  • 10:56 Uhr
Kevin Schade im Trikot des FC Brentford
News

"Schon realistisch": Schade rechnet sich WM-Chancen aus

  • 28.02.2026
  • 10:55 Uhr