Am 23. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Stream und Liveticker.

Mit einem Abstand von acht Punkten gehen der FC Bayern München und Borussia Dortmund in das Bundesliga-Topspiel heute Abend.

Nachdem der Rekordmeister am Anfang des neuen Jahres etwas ins Straucheln geraten war, ließ der BVB am vergangenen Spieltag beim 2:2 gegen RB Leipzig erstmals Punkte liegen. Der FC Bayern gewann derweil am Ende knapp mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Für viele Experten ist die Meisterschaft zugunsten der Münchner aufgrund der Dominanz bereits entschieden, die sie im bisherigen Saisonverlauf an den Tag gelegt haben.

Mit einem BVB-Sieg vor den heimischen Fans könnte sich das allerdings noch einmal ändern. Das Hinspiel gewannen die Bayern mit 2:1 - Dortmunds letzte Niederlage in der Bundesliga.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Top-Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.