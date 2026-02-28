Bayern-Legende Thomas Müller zählt das DFB-Team bei der Fußball-WM im Sommer nicht zu den Titelkandidaten.

Thomas Müller rechnet der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada lediglich Außenseiterchancen auf den Titelgewinn zu.

"Wir haben genügend Qualität, um jede Top-Nation an einem einzelnen Tag zu schlagen. Aber ich sehe umgekehrt die Stabilität nicht, dass wir kaum zu schlagen wären", sagte Müller dem "kicker": "Das ist ein Unterschied: Kann ich mal jemanden schlagen oder bin ich selbst ganz schwer zu besiegen? Deshalb sind wir keiner der engeren Favoriten."

Insgesamt sei seit 2018 der Übergang "misslungen", der "neuen Generation" fehlen laut Müller "feste Größen in Teams, die regelmäßig im Halbfinale oder Finale der Champions League unterwegs sind". Diese Entwicklung müsse wieder einsetzen, "um zu den Top-3-Kandidaten auf den WM-Titel zu gehören".

Dennoch sollte jeder der Spieler "mit dem Mindset ins Turnier gehen, alles in die Waagschale zu werfen, um das Finale möglich zu machen", sagte Müller weiter. Den Titel gönne er Deutschland "natürlich".