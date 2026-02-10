- Anzeige -
DFB-Pokal im Livestream auf JOyn

DFB Pokal: Auslosung des Halbfinals im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

  • Aktualisiert: 12.02.2026
  • 09:10 Uhr

Im DFB-Pokal wirft das Halbfinale bereits seine Schatten voraus. Wann findet die Auslosung statt? ran hat die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Mit dem VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, dem SC Freiburg und dem FC Bayern München stehen die vier Halbfinalisten des DFB-Pokals fest.

Nach dem letzten Viertelfinal-Spiel geht der Blick dann auch recht schnell in Richtung Halbfinale!

Die Runde der letzten Vier wird am 22. Februar ausgelost. Ausgetragen werden die Partien am 21. und 22. April.

ran gibt euch alle Informationen zur Übertragung der Pokal-Auslosung.

Halbfinale im DFB-Pokal: Welche Teams sind dabei?

  • Bundesliga: Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, SC Freiburg, FC Bayern München
DFB-Pokal: Wann werden die Halbfinal-Duelle ausgelost?

Die Auslosung der Halbfinal-Duelle erfolgt am 22. Februar ab ca. 17:15 Uhr.

DFB-Pokal-Auslosung

DFB-Pokal: Halbfinal-Auslosung am 22.02. ab 17:15 Uhr im Joyn-Livestream!

Verfolge die Auslosung zum Pokal-Halbfinale live im Stream auf Joyn.

Wer überträgt die Auslosung des DFB-Pokals live im Free-TV?

Die DFB-Pokal-Auslosung wird im Rahmen des "Sportstudio" im ZDF zu sehen sein. Die Sendung beginnt um 17:15 Uhr - in der Halbzeit des Spiels in der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg.

Wo gibt es einen Livestream zur Auslosung des Halbfinales im DFB-Pokal?

Einen Livestream zur Auslosung gibt es kostenfrei auf Joyn. Die Übertragung beginnt um 17:15 Uhr.

DFB-Pokal: So läuft die Auslosung ab

Im Halbfinale des DFB-Pokals werden die Duelle nur noch aus einem Topf gelost. Das jeweils zuerst geloste Team hat Heimrecht.

Auslosung des Halbfinals im DFB-Pokal 25/26 live: Wer ist als Losfee tätig?

Noch ist nicht bekannt, wer bei der Auslosung als Losfee fungiert.

DFB-Pokal
03.02.2026
20:45
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Bayer Leverkusen
3:0
Beendet
FC St. Pauli
St. Pauli
FC St. Pauli
04.02.2026
20:45
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
0:3
Beendet
VfB Stuttgart
Stuttgart
VfB Stuttgart
10.02.2026
20:45
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
4:5
Beendet
SC Freiburg
Freiburg
SC Freiburg
i.E.
11.02.2026
20:45
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
2:0
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
RB Leipzig
