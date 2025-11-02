Anzeige
DFB-Pokal live auf Joyn

DFB-Pokal: Dortmund trifft im Achtelfinale auf Leverkusen, FC Bayern bei Union gefordert

  • Aktualisiert: 02.11.2025
  • 18:51 Uhr
  • SID

Rekordgewinner Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts auf Union Berlin, Borussia Dortmund empfängt in einem brisanten Westduell Bayer Leverkusen.

Die Auslosung am Sonntagabend im Dortmunder Fußball-Museum ergab die acht Partien im Achtelfinale des DFB-Pokals, die am 2. und 3. Dezember ausgetragen werden.

Demnach muss Titelverteidiger VfB Stuttgart beim Zweitligisten VfL Bochum antreten. In einem weiteren Bundesliga-Duell empfängt Borussia Mönchengladbach den FC St. Pauli.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Die Spiele des Achtelfinales (2./3. Dezember) in der Übersicht:

Bundesliga gegen Bundesliga

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

1. FC Union Berlin - Bayern München

Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli

Bundesliga gegen 2. Bundesliga

Hamburger SV - Holstein Kiel

VfL Bochum - VfB Stuttgart

SC Freiburg - SV Darmstadt 98

RB Leipzig - 1. FC Magdeburg

2. Bundesliga gegen 2. Bundesliga

Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern

Weitere Termine: Viertelfinale: 3. und 4. Februar sowie 10. und 11. Februar, Halbfinale: 21. und 22. April, Finale: 23. Mai in Berlin

News und Videos zum DFB-Pokal
Cottbus-Leipzig
News

DFB-Pokal: Fan nach Zusammenbruch verstorben

  • 02.11.2025
  • 18:25 Uhr
DFB-Pokal-Auslosung
News

DFB-Pokal: Hammerlos für BVB - Bayern auswärts

  • 02.11.2025
  • 18:17 Uhr
Hamburger SV v SC Freiburg - DFB Cup: Semi Final
News

Kommt der "VAR light"? DFB offen

  • 31.10.2025
  • 16:24 Uhr
COLOGNE, GERMANY - OCTOBER 29: Bayern Munchen goalkeeper Jonas Urbig looks on during the DFB Cup match between 1. FC Koln and FC Bayern Munchen at RheinEnergieStadion on October 29, 2025 in Cologne...
News

Neuer-Nachfolger? Urbig mit eindeutigem Fingerzeig

  • 31.10.2025
  • 08:54 Uhr
Das 1:1 fiel aus einer Abseitsposition
News

"Ein bisschen amateurhaft": Fehlender VAR sorgt für Kritik

  • 30.10.2025
  • 16:19 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Stream - die Partien der 2. Runde

  • 30.10.2025
  • 16:15 Uhr
Joshua Kimmich (FC Bayern München, 06) bejubelt den Sieg, GER, 1. FC Köln vs FC Bayern München, Fussball, DFB Pokal, 2. Runde, Saison 2025 2026, 29.10.2025. DFB regulations prohibit any use of phot...
News

Kommentar: Bayern-Sieg in Köln? Mehr als nur Schiri-Dusel!

  • 30.10.2025
  • 14:20 Uhr
1. FC Köln v FC Bayern München - DFB Cup: Round Two
News

Bayern-Noten: Kane wie im Ballett, Urbig überzeugt

  • 30.10.2025
  • 14:18 Uhr
imago images 1068458688
News

Kommentar: Der Fußball braucht den VAR

  • 30.10.2025
  • 14:08 Uhr
25.10.2025, Fussball: 1. Bundesliga, Saison 2025 2026, 08. Spieltag, Borussia Moenchengladbach - FC Bayern Muenchen im Borussia-Park in Moenchengladbach. Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen, Traine...
News

Kompany: "Das Schöne an El Mala und Karl ist ..."

  • 30.10.2025
  • 13:20 Uhr