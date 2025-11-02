DFB-Pokal live auf Joyn
DFB-Pokal: Dortmund trifft im Achtelfinale auf Leverkusen, FC Bayern bei Union gefordert
- Aktualisiert: 02.11.2025
- 18:51 Uhr
- SID
Rekordgewinner Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts auf Union Berlin, Borussia Dortmund empfängt in einem brisanten Westduell Bayer Leverkusen.
Die Auslosung am Sonntagabend im Dortmunder Fußball-Museum ergab die acht Partien im Achtelfinale des DFB-Pokals, die am 2. und 3. Dezember ausgetragen werden.
Demnach muss Titelverteidiger VfB Stuttgart beim Zweitligisten VfL Bochum antreten. In einem weiteren Bundesliga-Duell empfängt Borussia Mönchengladbach den FC St. Pauli.
Die Spiele des Achtelfinales (2./3. Dezember) in der Übersicht:
Bundesliga gegen Bundesliga
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
1. FC Union Berlin - Bayern München
Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli
Bundesliga gegen 2. Bundesliga
Hamburger SV - Holstein Kiel
VfL Bochum - VfB Stuttgart
SC Freiburg - SV Darmstadt 98
RB Leipzig - 1. FC Magdeburg
2. Bundesliga gegen 2. Bundesliga
Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern
Weitere Termine: Viertelfinale: 3. und 4. Februar sowie 10. und 11. Februar, Halbfinale: 21. und 22. April, Finale: 23. Mai in Berlin