Rekordgewinner Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts auf Union Berlin, Borussia Dortmund empfängt in einem brisanten Westduell Bayer Leverkusen.

Die Auslosung am Sonntagabend im Dortmunder Fußball-Museum ergab die acht Partien im Achtelfinale des DFB-Pokals, die am 2. und 3. Dezember ausgetragen werden.

Demnach muss Titelverteidiger VfB Stuttgart beim Zweitligisten VfL Bochum antreten. In einem weiteren Bundesliga-Duell empfängt Borussia Mönchengladbach den FC St. Pauli.