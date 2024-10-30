DFB-Pokal ohne VAR macht deutlich: Der Fußball braucht den Videobeweis - Kommentar

Anzeige

DFB-Pokal: Etliche Fehlentscheidungen bereits Alleine am ersten Spieltag der zweiten Pokalrunde gab es zig Entscheidungen, die den Ausgang eines Spiels beeinflussten. Am Mittwoch hätte der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer von Bayerns Luis Diaz im Spiel beim 1. FC Köln nicht zählen dürfen. Der Kolumbianer stand deutlich im Abseits, als er mit seinem Tor die Wende zugunsten des FC Bayern einleitete. Beim Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV gab es für Tim Siersleben eine Rote Karte wegen Notbremse - während das Strafmaß schon strittig war, wurde ein Foul von Daniel Elfadli vorher jedoch nicht gegeben. Genau so ein klarer Fehler wie das angebliche Foul von Julian Niehues an Fabio Vieira, das kurz vor Schluss zum siegbringenden Elfmeter führte. Ebenso ein klarer Fehler war der Elfmeterpfiff für die TSG Hoffenheim beim FC St. Pauli - mal wieder ein Handspiel. Dass der Ausgleich von Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt wegen knapper Abseitsstellung irregulär war, ist beinahe schon die verzeihlichste Fehlentscheidung. BVB-Noten zum Krimi-Sieg in Frankfurt Es sind Fehlentscheidungen, die Spiele beeinflussen, ja in eine Richtung lenken (können). Frank Schmidt, Trainer der Heidenheimer und sonst besonnen wie fair, tobte nach Abpfiff. "Der Schiedsrichter kann es aus seiner Position nicht sehen", polterte er. Mit einem Blick auf den Bildschirm hätte der Fehler aufgeklärt werden können.

