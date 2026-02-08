DFB-Pokal live auf joyn
DFB-Pokal: FC Bayern vs. RB Leipzig vor Absage? Entscheidung ist gefallen
- Aktualisiert: 10.02.2026
- 10:26 Uhr
- ran.de/SID
Das Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig stand aufgrund eines Warnstreiks auf der Kippe. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.
Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Rekordsieger FC Bayern und RB Leipzig kann trotz des Streiks im öffentlichen Nahverkehr wie geplant am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Liveticker) stattfinden. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag bekannt.
Aufgrund des Streiks wird die An- und Abreise der 75.000 Zuschauer zu einer besonderen Herausforderung.
Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG richte "einen Sonderbetrieb ein: Ausschließlich zwischen Marienplatz und Fröttmaning werden von 17.30 Uhr bis Betriebsschluss U-Bahnen in wie bei den Heimspielen des FC Bayern gewohnt enger Taktung fahren - die dazwischen liegenden Bahnhöfe sind für einen Zustieg geöffnet", hieß es in einer Mitteilung der Münchner.
Der Bus-Transfer ab der S-Bahn-Station Donnersberger Brücke werde ebenfalls aufgestockt, dazu fahren vom Parkplatz des FC Bayern Campus zusätzliche Busse.
Bayern-Fans: Mehr Zeit einplanen
Auch eine Verlegung des letzten der vier Viertelfinals war diskutiert worden. Trotz aller Bemühungen werde es bei der An- und Abreise zu Einschränkungen kommen, hieß es: "Der FC Bayern appelliert an alle Fans, mehr Zeit einzuplanen, im Fall einer Anreise mit dem PKW nach Möglichkeit in Fahrgemeinschaften zu planen und bittet generell um Verständnis."
