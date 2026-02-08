- Anzeige -
DFB-Pokal: FC Bayern vs. RB Leipzig vor Absage? Entscheidung ist gefallen

  • Aktualisiert: 10.02.2026
  • 10:26 Uhr
  • ran.de/SID

Das Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig stand aufgrund eines Warnstreiks auf der Kippe. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Rekordsieger FC Bayern und RB Leipzig kann trotz des Streiks im öffentlichen Nahverkehr wie geplant am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Liveticker) stattfinden. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag bekannt.

Aufgrund des Streiks wird die An- und Abreise der 75.000 Zuschauer zu einer besonderen Herausforderung.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG richte "einen Sonderbetrieb ein: Ausschließlich zwischen Marienplatz und Fröttmaning werden von 17.30 Uhr bis Betriebsschluss U-Bahnen in wie bei den Heimspielen des FC Bayern gewohnt enger Taktung fahren - die dazwischen liegenden Bahnhöfe sind für einen Zustieg geöffnet", hieß es in einer Mitteilung der Münchner.

Der Bus-Transfer ab der S-Bahn-Station Donnersberger Brücke werde ebenfalls aufgestockt, dazu fahren vom Parkplatz des FC Bayern Campus zusätzliche Busse.

Bayern-Fans: Mehr Zeit einplanen

Auch eine Verlegung des letzten der vier Viertelfinals war diskutiert worden. Trotz aller Bemühungen werde es bei der An- und Abreise zu Einschränkungen kommen, hieß es: "Der FC Bayern appelliert an alle Fans, mehr Zeit einzuplanen, im Fall einer Anreise mit dem PKW nach Möglichkeit in Fahrgemeinschaften zu planen und bittet generell um Verständnis."

Auch interessant: FC Bayern München: Schiedsrichter-Entscheidung und fehlender VAR überschatten Kantersieg Und: DFB-Pokal live: FC Bayern gegen RB Leipzig im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

