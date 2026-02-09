DFB-Pokal heute live: Hertha BSC vs. SC Freiburg im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker

Im Viertelfinale des DFB-Pokal trifft Hertha BSC zuhause auf den SC Freiburg. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Ticker.

Bundesligist SC Freiburg muss im Viertelfinale des DFB-Pokal auswärts beim ambitionierten Zweitligisten Hertha BSC antreten.

Damit spielen die Breisgauer schon mal im Viertelfinale exakt in jenem Stadion, von dem alle Teilnehmer an diesem Wettbewerb träumen. Immerhin findet im Mai im Olympiastadion in Berlin das Endspiel um den DFB-Pokal statt.

Die Generalprobe für diesen Pokal-Auftritt in Berlin haben die Freiburger zuletzt schon einmal positiv gestalten können. In der Bundesliga gab es einen 1:0-Heimsieg über Werder Bremen.

Doch auch die Berlin holten sich zuletzt in der 2. Bundesliga vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal nochmal Selbstvertrauen durch einen 3:0-Auswärtssieg bei der SV Elversberg.

ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Match im DFB-Pokal.