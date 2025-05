Das Finale des DFB-Pokals zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart steht an. ran fasst die wichtigsten News im Ticker zusammen.

Am Samstag (ab 20 Uhr im Liveticker) ist es so weit: In Berlin steigt das jährliche DFB-Pokal-Finale. Mit dabei sind Drittligist Arminia Bielefeld und Bundesligist VfB Stuttgart.

Die Arminia hat ihren ersten Erfolg der Saison bereits eingefahren und ist als Drittliga-Meister in die 2. Liga aufgestiegen. Bielefeld könnte durch den Pokalsieg also gewissermaßen das Double klarmachen.

Allerdings gehen die Männer von der Alm als klarer Außenseiter in die Begegnung mit dem VfB. Die Schwaben beendeten die abgelaufene Bundesliga-Saison auf dem neunten Tabellenplatz.

Zuletzt zeigte Stuttgart nach lang andauernder Ergebniskrise wieder einen Aufschwung und gewann die letzten drei Bundesliga-Spiele.

Für den VfB geht es im Berliner Olympiastadion aber nicht nur darum, den ersten Titel seit der Meisterschaft 2007 zu holen, sondern auch, in die Europa League einzuziehen. Gewinnt Bielefeld, würde der angehende Zweitligist ebenfalls europäisch spielen.

Am Samstag um 20 Uhr ist Anpfiff in der Hauptstadt. ran fasst die wichtigsten News und Entwicklungen rund um das DFB-Pokal-Finale im Ticker zusammen.