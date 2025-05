VfB will Bielefeld "auf keinen Fall" unterschätzen

Champions-League-Teilnehmer gegen Drittligist, fünfmaliger deutscher Meister und dreimaliger Pokalsieger gegen titellosen Außenseiter - was kann da schon schiefgehen? Jede Menge, warnen die Spieler des VfB Stuttgart vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) gegen Arminia Bielefeld.

"Wir unterschätzen sie auf gar keinen Fall, Bielefeld ist nicht umsonst im Finale", sagte Nationalstürmer Deniz Undav und betonte mit Blick auf den Pokallauf der Arminia: "Man kann einmal Glück haben, vielleicht zweimal – aber nicht viermal. Wir gehen das Spiel an, als würden wir gegen Bayern oder Madrid spielen."

Bielefeld hat auf dem Weg nach Berlin neben Titelverteidiger Bayer Leverkusen mit Werder Bremen, dem SC Freiburg und Union Berlin drei weitere Erstligisten rausgeworfen. "Die werden in den Zweikämpfen auf jeden Fall eklig sein. Wir müssen dagegenhalten und vielleicht sogar noch ekliger sein", sagte Undav.

Der Angreifer will unbedingt "die Hände an den Pokal bekommen, das ist mein einziges Ziel. Ich denke an nichts anderes." Nationaltorwart Alexander Nübel denkt auch an die historische Tragweite. "Wenn man einen Titel gewinnt mit einem Verein, bleibt man immer in Erinnerung", sagte er.

Undav blickte vor dem größten Spiel der Saison auf die Enttäuschungen der vergangenen Monate zurück. "Wir können durch den Sieg vieles wieder gutmachen", sagte er: "Dann hast du trotz vieler negativer Dinge eine gute Saison gespielt, weil du dich wieder für Europa qualifiziert hast. Wenn es nicht klappt, wäre es keine gute Saison. Dann brennt die Stadt."