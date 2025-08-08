DFB-Pokal heute live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Free-TV und im Joyn-Livestream

Der DFB-Pokal 2025/26 läuft. ran hat alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

64 Teams kämpfen jedes Jahr um den DFB-Pokal.

Das Finale in dieser Saison steigt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion, wo der Nachfolger von Titelverteidiger VfB Stuttgart ermittelt wird.

Das Achtelfinale ist Geschichte. Borussia Dortmund schied dabei am Dienstag gegen Bayer Leverkusen aus, RB Leipzig setzte sich gegen Magdeburg durch.

Der FC Bayern qualifizierte sich nach einem 3:2-Sieg gegen Union Berlin ebenso für das Viertelfinale wie der VfB Stuttgart (2:0 vs. den VfL Bochum).

Der Grund: Insgesamt sicherten sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Live-Rechte an 15 Pokalspielen in dieser Saison - vier in Runde 1, zwei in Runde 2, jeweils drei im Achtel- und Viertelfinale, die beiden Halbfinals und das Endspiel.