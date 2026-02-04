Shootingstar Said El Mala ist heiß begehrt. Ein Premier-League-Klub soll im Winter angeklopft haben, doch der 1. FC Köln winkte offenbar ab.

Muss sich der 1. FC Köln auf den Abgang seines Top-Stars einstellen?

Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Brighton & Hove Albion ein schriftliches Angebot für den 19-jährigen Flügelstürmer Said El Mala abgegeben.

Das Angebot, das demnach in der vergangenen Woche einging, belief sich angeblich auf eine Ablösesumme zwischen 25 und 30 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Die Offerte wurde von den Kölnern offenbar sofort abgelehnt.