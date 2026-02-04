BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN
1. FC Köln: England-Angebot für Said El Mala wohl abgelehnt
- Veröffentlicht: 04.02.2026
- 10:22 Uhr
- ran.de
Shootingstar Said El Mala ist heiß begehrt. Ein Premier-League-Klub soll im Winter angeklopft haben, doch der 1. FC Köln winkte offenbar ab.
Muss sich der 1. FC Köln auf den Abgang seines Top-Stars einstellen?
Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Brighton & Hove Albion ein schriftliches Angebot für den 19-jährigen Flügelstürmer Said El Mala abgegeben.
Das Angebot, das demnach in der vergangenen Woche einging, belief sich angeblich auf eine Ablösesumme zwischen 25 und 30 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.
Die Offerte wurde von den Kölnern offenbar sofort abgelehnt.
Said El Mala: 1. FC Köln bleibt im Poker hart
Zudem sah das Angebot wohl ein Gehalt von rund 15 Millionen Euro Fixgehalt plus Boni für El Mala vor, bei einer Vertragslaufzeit von fünf Jahren.
Der Wechsel sollte offenbar im Sommer erfolgen, nicht bereits im Winter. Der 1. FC Köln diskutierte demnach das Angebot intern unter Beteiligung von Sportvorstand Thomas Kessler und hielt es für zu niedrig.
Eine Schmerzgrenze für die Kölner sei noch nicht festgelegt und hänge von El Malas Leistungen in der Rückrunde ab - etwa von regelmäßigen Einsätzen, Toren und einer möglichen WM-Teilnahme.
El Mala hat zuletzt nicht immer gespielt, was zu internen Diskussionen führte.
Der Youngster hat dem Verein offenbar mitgeteilt, dass er sich einen Wechsel in die Premier League vorstellen kann, obwohl er sich vor Kurzem wohl noch keine Gedanken darüber gemacht hatte. Brighton wolle den Transfer dennoch rasch vorantreiben und lässt laut dem Bericht nicht locker.