DFB-Pokal: Kniat will sich nicht nur "einen schönen Tag" machen

Trainer Mitch Kniat will mit Underdog Arminia Bielefeld im DFB-Pokalfinale nicht nur die Zuschauerrolle einnehmen. "Wir wollen uns hier nicht einen schönen Tag machen, sondern das Spiel auch gewinnen und diesen schönen Pokal in der Hand halten", sagte der Coach des Drittliga-Meisters vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky).

"Die Underdogrolle haben wir. Trotzdem ist es ein Finale, ob wir ein klarer Außenseiter sind oder nicht", betonte Kniat, der mit seiner Mannschaft in Berlin auf große Unterstützung aus der Heimat zählen kann. Im Vorfeld war von 100.000 Bielefeldern berichtet worden, die in der Hauptstadt erwartet werden. "Ich glaube in Bielefeld arbeitet seit einer Woche keiner mehr. Die machen sich alle auf den Weg hierher", scherzte Kniat.

Sebastian Hoeneß will den Gegner, der im Halbfinale Titelverteidiger Bayer Leverkusen (2:1) bezwungen hatte, derweil nicht unterschätzen. Die Ligazugehörigkeit sei für ihn "irrelevant", betonte der Stuttgarter Trainer und warnte: "Wir müssen von der größtmöglichen Herausforderung ausgehen." Dennoch wolle man am Ende den Pokal "in die Luft recken. Das ist das einzige Ziel, das es geben kann, wenn du hier bist."