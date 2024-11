DFB-Pokal: Kracher Bayern gegen Bayer

Der Kracher schon in der nächsten Runde: Rekordsieger Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Titelverteidiger und Meister Bayer Leverkusen. Das ergab die Ziehung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

"Das ist das Spiel der Spiele in dieser Pokalrunde - auch wenn es vielleicht ein bisschen früh kommt", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der in der ARD als Ziehungsleiter fungierte. "Losfee" war der Saxophonist Andre Schnura.

"Wir haben mit dem FC Bayern natürlich den absoluten Top-Gegner zugelost bekommen. Das ist das Spitzenspiel des Achtelfinals, auf das sich ganz Fußball-Deutschland freuen wird", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Wir selbst tun das auch und werden im Dezember nach München fahren, um ins Viertelfinale einzuziehen."

In einem weiteren Spitzenspiel trifft RB Leipzig auf Eintracht Frankfurt. "Tabellenzweiter gegen Tabellendritter - das ist im Achtelfinale des DFB-Pokal natürlich ein absolutes Topspiel", sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: "Das Ziel bleibt, in die nächste Runde einzuziehen und damit einen weiteren Schritt Richtung Berlin zu gehen."

Der letzte im Wettbewerb befindliche Drittligist Arminia Bielefeld bekommt es mit dem Bundesligisten SC Freiburg zu tun.

Die Partien finden am 3. und 4. Dezember statt. Das Finale steigt am 24. Mai 2025 in Berlin.