DFB-Pokal live: Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker
- Aktualisiert: 02.02.2026
- 09:52 Uhr
Im Viertelfinale des DFB-Pokal trifft Bayer Leverkusen zuhause auf den FC St. Pauli. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Ticker.
Im Viertelfinale des DFB-Pokal empfängt Bayer Leverkusen am Dienstagabend in der BayArena den FC St. Pauli.
Die Werkself von Trainer Kasper Hjulmand hat im Achtelfinale auswärts in Dortmund mit 1:0 gewonnen und träumt nun vom nächsten Titel im DFB-Pokal nach 1993 und 2024.
St. Pauli war im DFB-Pokal in der laufenden Saison bereits zwei Mal dazu gezwungen, in die Verlängerung und anschließend ins Elfmeterschießen zu gehen. Gegen Eintracht Norderstedt und die TSG Hoffenheim setzten sich die Hamburger dann im Elfmeterschießen durch.
Im Achtelfinale gewann die Elf von Trainer Alexander Blessin in 90 Minuten mit 2:1 bei Borussia Mönchengladbach.
ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Match im DFB-Pokal.
Bayer Leverkusen gegen den FC St. Pauli live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?
- Spiel: Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli
- Wettbewerb: DFB-Pokal, Viertelfinale
- Datum: 03. Februar 2026
- Uhrzeit: 20:45 Uhr
- Austragungsort: BayArena (Leverkusen)
Viertelfinale im DFB-Pokal: Läuft Leverkusen vs. St. Pauli im Free-TV?
Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.
DFB-Pokal im Livestream: Bayer gegen St. Pauli kostenlos auf Joyn sehen
Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.
Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Viertelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.
Bayer Leverkusen - FC St. Pauli live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?
Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.
St. Pauli zu Gast in Leverkusen live: Wo gibt's einen Ticker zum Viertelfinale im DFB-Pokal?
Einen Liveticker zu Leverkusen gegen St. Pauli gibt's wie gewohnt auf ran.de.
Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli live: Alle Informationen zur Übertragung des Viertelfinals im DFB-Pokal
