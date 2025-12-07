Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Topduell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig.

Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Das ergab die Auslosung der Runde der letzten acht am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Für Titelverteidiger VfB Stuttgart geht es derweil mit einem Auswärtsspiel beim Zweitligisten Holstein Kiel weiter.

Zudem bekommt es Bayer Leverkusen im eigenen Stadion mit dem Liga-Konkurrenten FC St. Pauli zu tun. Hertha BSC trifft auf dem Weg zum erhofften Heimspiel im Finale auf den SC Freiburg. Die Begegnungen zog der langjährige Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel.

"Das ist natürlich das schwerstmöglichste Los für uns und ein absoluter Kracher in diesem DFB-Pokal-Viertelfinale", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport in Leipzig: "Das 0:6 vom ersten Spieltag wird in unseren Köpfen keine Rolle mehr spielen, wir sind jetzt eine ganz andere Mannschaft. Von daher gehen wir das Spiel als große Aufgabe an, reisen aber mit Selbstvertrauen, Zuversicht und sicher nicht chancenlos nach München."