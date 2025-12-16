Lokomotive Leipzig hat mit dem Einspruch gegen die Strafe für den Rassismus-Eklat im DFB-Pokalspiel gegen Schalke 04 (0:1 n.V.) einen Erfolg verzeichnet.

Statt eines Zuschauerteilausschlusses für das nächste Pokal-Heimspiel wurde dieser zur Bewährung ausgesetzt.

Zudem reduziert das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds die Geldstrafe für den Tabellenführer der Regionalliga Nordost von 30.000 Euro auf 24.000 Euro. Das gab der DFB nach einer mündlichen Verhandlung am Dienstag bekannt.

Die Bewährung ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren festgelegt und beschränkt sich auf gleich gelagerte Vorfälle im DFB-Pokal. Dem Verein wurde nachgelassen, von der Geldstrafe einen Betrag in Höhe von bis zu 8000 Euro für präventive Maßnahmen gegen Diskriminierung und Rassismus zu verwenden – insbesondere für die Entwicklung eines Aktionsplans gegen Rassismus und Diskriminierung.