DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

Im Viertelfinale des DFB-Pokal trifft der VfB Stuttgart auswärts auf Holstein Kiel. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Ticker.

Im Viertelfinale des DFB-Pokal reist der VfB Stuttgart zu Holstein Kiel. Der Titelverteidiger musste im Wettbewerb bislang bereits dreimal auswärts antreten, gewann mit 12:11 nach Elfmeterschießen bei Eintracht Braunschweig, mit 2:0 beim 1. FSV Mainz 05 und mit 2:0 beim VfL Bochum.

Die Gastgeber überraschten schon zweimal. Nach dem 2:0 bei Regionalligist FC 08 Homburg gewannen sie mit 1:0 beim VfL Wolfsburg und mit 5:3 nach Elfmeterschießen beim Hamburger SV. Im Pokal gab es das Duell zweimal: 1970 siegten die Kieler mit 2:1, 2015 behielten die Stuttgarter im hohen Norden mit 2:1 die Oberhand.

ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Match im DFB-Pokal.