DFB-Pokal

DFB-Pokal live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Free-TV und im Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 04.12.2025
  • 08:54 Uhr
  • ran.de

Der DFB-Pokal 2025/26 läuft. ran hat alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

64 Teams kämpfen jedes Jahr um den DFB-Pokal.

Das Finale in dieser Saison steigt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion, wo der Nachfolger von Titelverteidiger VfB Stuttgart ermittelt wird.

Das Achtelfinale ist Geschichte. Borussia Dortmund schied dabei am Dienstag gegen Bayer Leverkusen aus, RB Leipzig setzte sich gegen Magdeburg durch.

Der FC Bayern qualifizierte sich nach einem 3:2-Sieg gegen Union Berlin ebenso für das Viertelfinale wie der VfB Stuttgart (2:0 vs. den VfL Bochum).

Hertha BSC

Hier am 07.12. ab 19:15 Uhr kostenlos streamen: Die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals

Auf Joyn kannst du die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals kostenlos und live im Stream verfolgen.

Der Grund: Insgesamt sicherten sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Live-Rechte an 15 Pokalspielen in dieser Saison - vier in Runde 1, zwei in Runde 2, jeweils drei im Achtel- und Viertelfinale, die beiden Halbfinals und das Endspiel.

Da gestern nur eine Partie im frei empfangbaren Fernsehen lief, sind es heute eben zwei.

Wann sind die weiteren Runden? Wer ist noch dabei? ran hat alle Infos zum DFB-Pokal 2025/26.

DFB-Pokal 2025/26 live: Wann finden die Runden statt?

  • 1. Runde: 15. bis 18. August und 26./27. August 2025
  • 2. Runde: 28./29. Oktober 2025
  • Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025
  • Viertelfinale: 3./4. und 10./11. Februar 2026
  • Halbfinale: 21./22. April 2026
  • Finale: 23. Mai 2026

DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Alle teilnehmenden Teams hier in der Übersicht.

DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele fanden im Achtelfinale statt?

DFB-Pokal
02.12.2025
18:00
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
6:1
Beendet
1. FC Kaiserslautern
K'lautern
1. FC Kaiserslautern
02.12.2025
18:00
Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
Bor. Mönchengladbach
1:2
Beendet
FC St. Pauli
St. Pauli
FC St. Pauli
02.12.2025
21:00
Borussia Dortmund
Dortmund
Borussia Dortmund
0:1
Beendet
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Bayer Leverkusen
02.12.2025
21:00
RB Leipzig
RB Leipzig
RB Leipzig
3:1
Beendet
1. FC Magdeburg
Magdeburg
1. FC Magdeburg
03.12.2025
18:00
VfL Bochum
Bochum
VfL Bochum
0:2
Beendet
VfB Stuttgart
Stuttgart
VfB Stuttgart
03.12.2025
18:00
SC Freiburg
Freiburg
SC Freiburg
2:0
Beendet
SV Darmstadt 98
Darmstadt
SV Darmstadt 98
03.12.2025
20:45
1. FC Union Berlin
Union Berlin
1. FC Union Berlin
2:3
Beendet
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
03.12.2025
20:45
Hamburger SV
Hamburg
Hamburger SV
2:4
Beendet
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
i.E.
DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele fanden in der 2. Runde statt?

  • 1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV 0:1
  • Hertha BSC vs. SV Elversberg 3:0
  • Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund 3:5 n.E.
  • VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel 0:1
  • Energie Cottbus vs. RB Leipzig 1:4
  • Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC 3:1
  • FC Augsburg vs. VfL Bochum 0:1
  • FC St. Pauli vs. 1899 Hoffenheim 10:9 n.E.
  • FV Illertissen vs. 1. FC Magdeburg 0:3
  • SpVgg Greuther Fürth vs. 1. FC Kaiserslautern 0:1
  • SC Paderborn vs. Bayer Leverkusen 2:4 n.V.
  • 1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart 0:2
  • 1. FC Union Berlin vs. Arminia Bielefeld 2:1 n.V.
  • SV Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04 4:0
  • Fortuna Düsseldorf vs. SC Freiburg 1:3
  • 1. FC Köln vs. FC Bayern München 1:4

DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele fanden in der 1. Runde statt?

  • SG Sonnenhof-Großaspach vs. Bayer Leverkusen 0:4
  • 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Magdeburg 1:3
  • FC Gütersloh vs. 1. FC Union Berlin 0:5
  • Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen 1:0
  • BFC Dynamo vs. VfL Bochum 1:3 n.V.
  • FK Pirmasens vs. Hamburger SV 1:2 n.V.
  • Bahlinger SC vs. 1. FC Heidenheim 0:5
  • Hansa Rostock vs. 1899 Hoffenheim 0:4
  • SV Sandhausen vs. RB Leipzig 2:4
  • Eintracht Norderstedt vs. FC St. Pauli 2:3 n.E.
  • FV Illertissen vs. 1. FC Nürnberg 6:5 n.E.
  • SV Hemelingen vs. VfL Wolfsburg 0:9
  • Energie Cottbus vs. Hannover 96 1:0
  • Sportfreunde Lotte vs. SC Freiburg 0:2
  • VfB Lübeck vs. SV Darmstadt 98 1:2
  • FV Engers 07 vs. Eintracht Frankfurt 0:5
  • Viktoria Köln vs. SC Paderborn 07 1:3
  • 1. FC Lok Leipzig vs. FC Schalke 04 0:1 n.V.
  • Blau-Weiß Lohne vs. SpVgg Greuther Fürth 0:2
  • Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln 1:2
  • ZFC Meuselwitz vs. Karlsruher SC 0:5
  • RSV Eintracht 1949 vs. 1. FC Kaiserslautern 0:7
  • Atlas Delmenhorst vs. Borussia Mönchengladbach 2:3
  • FC 08 Homburg vs. Holstein Kiel 0:2
  • Hallescher FC vs. FC Augsburg 0:2
  • SSV Ulm 1846 vs. SV 07 Elversberg 0:1
  • Dynamo Dresden vs. 1. FSV Mainz 05 0:1
  • 1. FC Schweinfurt vs. Fortuna Düsseldorf 2:4
  • Preußen Münster vs. Hertha BSC 3:5 n.E.
  • Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund 0:1
  • Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart 7:8 n.E.
  • SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München 2:3
DFB-Pokal 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja. Die von der ARD und dem ZDF gezeigten Spiele kann man kostenlos über Joyn im Livestream verfolgen.

Alle Spiele gibt es indes bei Sky im Livestream zu sehen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

DFB-Pokal 2025/26 live: Gibt es einen Liveticker zu den Spielen?

Ja - wie gewohnt auf ran.de.

DFB-Pokal 2025/26: Die Auslosung der Viertelfinals im Free-TV und Livestream

