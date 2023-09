DFB-Pokal live: Übertragung der 2. Runde im TV und Livestream, Spielbeginn

Die Saison 2023/24 ist in vollem Gange. Neben der Meisterschaft und den europäischen Wettbewerben ist natürlich auch der DFB-Pokal wieder ein wichtiger Teil des Fußball-Kalenders. Alle Informationen zur Übertragung, den verschiedenen Runden und Teilnehmern gibt es hier:

Mit den Nachholspielen des FC Bayern und RB Leipzig ist die 1. Runde des DFB-Pokals endgültig abgeschlossen. Zeit also, um einen Blick auf die nächste Runde zu wagen. ran versorgt euch mit den wichtigsten Informationen rund um den DFB-Pokal 2023/24.

RB Leipzig konnte sich 2022/23 im Finale mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen und den Pokal zum zweiten Mal in Folge gewinnen.

Wer traf in der 1. Runde des DFB-Pokals am 11. - 14. August 2023 aufeinander?

Das Endspiel wird am 25. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Anstoß ist um 20 Uhr.

Warum spielten der FC Bayern und RB Leipzig später?

Am eigentlichen Pokalwochenende wurde der DFL-Supercup ausgetragen. Zu dem haben sich, wie im Vorjahr, der deutsche Meister FC Bayern München so wie der deutsche Pokalsieger RB Leipzig qualifiziert. Das Spiel am 12. August konnte RB mit 3:0 für sich entscheiden.