Eintracht-Mitglied Kovac: Mit "tollem Gefühl" nach Frankfurt

Trainer Niko Kovac hat vor dem Duell mit seinem ehemaligen Klub Eintracht Frankfurt die Arbeit des Vereins in höchsten Tönen gelobt. "Alles, was da entstanden ist, ist ein Produkt von guter gemeinsamer Arbeit und guter Planung. Die handelnden Personen dort machen Jahr für Jahr einen fantastischen Job", sagte der Trainer von Borussia Dortmund vor dem Topspiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Dienstag (18.30 Uhr/ZDF und Sky) bei der Eintracht.

Er fahre "mit einem tollen Gefühl nach Frankfurt. Das war meine erste Trainerstation in der Bundesliga", sagte Kovac. Der BVB-Coach war einst maßgeblicher Teil des Umschwungs im Verein, er trainierte die Frankfurter von 2016 bis 2018 und führte sie aus der Bundesliga-Relegation zum DFB-Pokalsieg, ehe er zum FC Bayern wechselte.

Inzwischen nimmt die SGE regelmäßig am Europapokal teil, qualifizierte sich vergangene Saison erstmals über die Bundesliga für die Champions League. Seine Zeit in Frankfurt habe ihn "dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Es war keine einfache, aber sehr schöne Zeit. Wir haben gemeinsam einiges erarbeitet", sagte Kovac.

Er sei bei der Eintracht "Mitglied auf Lebenszeit, deswegen freue ich mich, nach Frankfurt zu kommen". Die Arbeit mit seinem aktuellen Team genieße aber Priorität: "Ich bin trotzdem Trainer des BVB und möchte das Spiele gegen meine alte Liebe morgen gewinnen."