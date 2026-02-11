- Anzeige -
FC Bayern: Verkehrschaos vor Pokalkracher gegen RB Leipzig

  • Veröffentlicht: 11.02.2026
  • 20:25 Uhr
  • ran.de

Vor dem DFB-Pokal-Duell des FC Bayern München gegen RB Leipzig kommt es rund um die Allianz Arena zum Verkehrskollaps. Die Parkhäuser am Stadion sind dicht, der Klub appelliert an die Fans.

Eine Weile stand die DFB-Pokal-Viertelfinalpartie zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wegen eines angekündigten Streiks im öffentlichen Nahverkehr auf der Kippe.

Nun fuhren die U-Bahnen zur Allianz Arena doch - und für das Spiel gab es grünes Licht. Viele Fans trauten dem Braten wohl dennoch nicht und setzten auf eine Anfahrt mit dem Auto – sie erlebten am Stadion ihr blaues Wunder.

Bereits zwei Stunden vor dem Anpfiff wurden Staus auf den Autobahnen rund ums Stadion nördlich von München gemeldet.

Gut 45 Minuten vor Anpfiff vermeldete der FC Bayern auf "X" dann, dass die Parkhäuser an der Allianz Arena voll sind und auch die Zufahrten vor der Sperrung stünden.

FC Bayern appelliert zu U-Bahn-Nutzung

Der Klub appellierte an die Fans, für die Anreise die U-Bahn zu nutzen. Für viele Fans, die mit dem Auto anreisten, dürfte die Warnung zu spät gekommen sein, um noch rechtzeitig zum Anpfiff um 20:45 Uhr im Stadion zu sein.

Trotz eines Streiks im Münchner Nahverkehr haben die Münchner Verkehrsbetriebe angekündigt, einen Betrieb auf der U-Bahnlinie zwischen Innenstadt und Stadion sicherzustellen. Auch nach Schlusspfiff sollen damit alle Fans noch von der Allianz Arena in die Stadt kommen können.

