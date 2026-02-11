Hertha BSC muss wieder einmal den Traum vom Pokalfinale im eigenen Stadion begraben. Für die wichtigere Mission Aufstieg kann das Ausscheiden aber sogar von Vorteil sein. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Wenig überraschend herrschte bei Fans und Spielern von Hertha BSC eine Mischung aus Trauer und Enttäuschung.

Auf die bitterste Art und Weise, in der Lotterie des Elfmeterschießens, schieden die Berliner im Viertelfinale des DFB-Pokals aus. Stattdessen jubelte der SC Freiburg.

Damit läuft die Hertha weiter dem großen Ziel hinterher, einmal das Pokalfinale im eigenen Stadion zu erleben. Und in diesem Jahr schien der Schritt so nah wie lange nicht mehr, vielleicht sogar wie noch nie.

Und doch verfolgt die Hertha ein viel wichtigeres Ziel. So schön ein Pokalendspiel im heimischen Wohnzimmer auch wäre, so ist es für einen Zweitligisten schlicht nicht planbar. Ganz anders sieht es hingegen mit dem Aufstieg aus, der für die Berliner eine viel größere Rolle einnimmt und auch einnehmen muss.

Die Hertha ist in der 2. Bundesliga noch mittendrin im Geschäft. Auf den Relegationsplatz fehlen nur fünf Punkte, selbst Tabellenführer Darmstadt 98 ist nur sieben Zähler entfernt. In einer Liga, in der sich auch die Spitzengruppe mit der Konstanz schwertut, kann ein Lauf von vier, fünf Spielen alles verändern.