Glatze wie Löw? Hoeneß hat es "nicht vor"

Die Haare ab? So wie einst Joachim Löw? Nicht mit Sebastian Hoeneß. "Jogi hatte damals und heute noch im Gegensatz zu mir volles Haar. Ich habe jetzt schon eine Halbglatze. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, mir eine Vollglatze schneiden zu lassen", sagte der Trainer des VfB Stuttgart am Samstag nach dem 4:2 (3:0)-Triumph im DFB-Pokalfinale gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld: "Ich habe es nicht vor, aber mal schauen, was passiert. Der Abend ist ja noch jung."