Halbfinal-Ansetzungen: Bielefeld gegen Bayer am Dienstag

Das Duell zwischen Drittligist Arminia Bielefeld und Double-Sieger Bayer Leverkusen bildet den Auftakt der Halbfinalspiele im DFB-Pokal. Die Werkself muss auf ihrer Mission Titelverteidigung am Dienstag, 1. April, um 20.45 Uhr auf der Bielefelder Alm ran. Die ARD und Sky übertragen live. Am Mittwoch, 2. April, folgt dann das zweite Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Die Ansetzungen gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.

Die Arminia, die noch nie im Endspiel stand, hat in dieser Pokal-Saison bereits drei Bundesligisten auf der heimischem Alm ausgeschaltet. Der zweimalige Pokalsieger Leverkusen will seinen Titel erfolgreich verteidigen und geht als klarer Favorit in die Partie. RB Leipzig könnte in Stuttgart derweil zum fünften Mal in den vergangenen sieben Jahren ins Endspiel einziehen. Das Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 24. Mai.