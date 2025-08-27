Karl mit Startelf-Debüt - Urbig vertritt Neuer

Youngster Lennart Karl feiert bei Bayern München in der 1. Runde des DFB-Pokals sein Startelfdebüt in einem Pflichtspiel. Insgesamt nimmt Vincent Kompany beim Gastspiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden sechs Veränderungen vor. Jonas Urbig vertritt erwartungsgemäß den rotgesperrten Manuel Neuer im Tor, außerdem rücken Sacha Boey, Minjae Kim, Raphael Guerreiro und Aleksandar Pavlovic gegenüber dem 6:0-Bundesligasieg gegen Leipzig neu in die Startelf.

Neuer hatte beim Pokal-Aus des Rekordsiegers im Vorjahr gegen Bayer Leverkusen (0:1) bereits in der ersten Halbzeit die Rote Karte gesehen. Die gegen Leipzig noch startenden Dayot Upamecano, Leon Goretzka, Josip Stanisic, Konrad Laimer und Serge Gnabry sitzen auf der Bank. In den letzten 30 Jahren meisterten die Bayern stets ihre Auftakthürde im Pokal, das letzte Erstrundenaus von überhaupt nur zweien gab es 1994 gegen Vestenbergsgreuth.