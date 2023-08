Kiel mit Mühe in Gütersloh

Anzeige

Nach zwei Auftaktsiegen in der 2. Fußball-Bundesliga hatte Holstein Kiel im DFB-Pokal einige Mühe. Beim Regionalligisten FC Gütersloh reichte es trotz drückender Überlegenheit nur zu einem 2:0 (0:0). Holmbert Aron Fridjonsson (72./90.+3) schoss die Störche mit seinen Treffern in die zweite Runde.

Kiel machte von Beginn sehr viel Druck und brachte die Westfalen immer wieder in Schwierigkeiten. Der KSV Holstein ließ Ball und Gegner laufen, konnte allerdings aus der optischen Überlegenheit und vielen Chancen zunächst kein Kapital schlagen.

Dann stand allerdings den Kielern auch die Glücksgöttin zur Seite. Denn in der 42. Minute hätten die Gastgeber mit 1:0 in Führung gehen können. Nico Buckmaier setzte allerdings einen Foulelfmeter, den Holstein-Kapitän Lewis Holtby an Markus Esko verursacht hatte, über das Tor.