Kniat: "Ansporn, noch mal herzukommen"

Mitch Kniat hat mit den Überfliegern von Arminia Bielefeld Finalluft geschnuppert - und will mehr davon. "Das ist ein Ansporn, hier noch mal herzukommen", sagte der Trainer nach dem 2:4 (0:3) gegen den VfB Stuttgart im Endspiel des DFB-Pokals und ergänzte mit einem Schmunzeln: "Wenn ihr uns noch mal einladet, wir kommen gerne wieder. Ich glaube davor stehen aber noch ein paar Spiele, die wir gewinnen müssen."

Die Stimmung in der Kabine sei so kurz nach der Niederlage "natürlich nicht gut", erklärte Kniat: "Ich bin auch enttäuscht. Trotzdem kann man auf das, was wir erreicht haben, stolz sein. Was die Fans, was ganz Bielefeld in Berlin abgerissen hat, war einmalig."

Angeblich waren 100.000 Bielefelder Fans ihrer Mannschaft zum größten Spiel in der bisherigen Vereinsgeschichte in die Hauptstadt gefolgt. Im ausverkauften Berliner Olympiastadion hatten die Arminia-Anhänger ihre Mannschaft bis zum Schluss lautstark unterstützt und noch weit nach Abpfiff gefeiert.

Die Sensation, als erster Drittligist die Trophäe zu gewinnen, hatten jedoch die Stuttgarter Nick Woltemade (15.), Enzo Millot (22./66.) und Deniz Undav (28.) verhindert. Der Treffer von Julian Kania (82.) und das Eigentor von Josha Vagnoman (85.) waren zu spät gekommen.

"Wir geben nie auf, das ist der Charakter dieser Mannschaft", erklärte Kniat. Die Medaillen trage man "auch mit Stolz. Die sind auch nur für den zweiten Gewinner, trotzdem wissen wir, dass es nichts Alltägliches ist, dass ein Drittligist hier ins Finale kommt."