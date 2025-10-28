Köln will nicht "die weiße Fahne hissen"

Trainer Lukas Kwasniok von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln gibt sich vor dem DFB-Pokalspiel gegen Rekordsieger Bayern München kämpferisch. "Wir werden nicht die weiße Fahne schon vor dem Spiel hissen. Wir wollen die Bayern natürlich ärgern", sagte Kwasniok vor der Begegnung der 2. Runde am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky).

Die Münchner warten seit 2020 auf einen Triumph im DFB-Pokal, sie sind aber mit 13 Pflichtspielsiegen in die Saison gestartet. Daher brauche der FC "mehr als ein Quäntchen Glück", betonte Kwasniok: "Du brauchst unglaublich viele Komponenten, die zusammenkommen. Der Glaube, dass etwas drin ist, entsteht aber auch im Laufe des Spiels."

Dafür sollen das Kölner Publikum und kämpferische Tugenden sorgen. "Wenn du Underdog bist, musst du auch so spielen. Du kannst spielerisch nicht mithalten, also musst du Elemente finden, in denen du Topmannschaften eventuell das Wasser reichen kannst", sagte der Kölner Coach.

Top-Talent Said El Mala gab Kwasniok eine Startelfgarantie. Im Tor wird Routinier Ron-Robert Zieler die eigentliche Nummer eins Marvin Schwäbe ersetzen. "Ron ist ein ganz, ganz wichtiger Part in unserer Mannschaft. Er lebt jeden Tag vor, dass er weiß, was du brauchst, um auf Topniveau zu spielen", lobte Kwasniok den Weltmeister von 2014.