Nach Pokalsieg: Stuttgarts Wehrle will Schwung nutzen

Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, will den Schwung durch den Gewinn des DFB-Pokals mit in die neue Saison nehmen. "Ich werde sicherlich keine Tabellenplatzierung herausgeben. Wir wollen sicherlich wieder mehr Heimspiele gewinnen. Dann haben wir eine Europa-League-Saison vor der Brust. Da kommen die Erfahrungswerte aus der Champions League dazu. Wir wollen am Ende eine gute Saison spielen, wieder den Fußball zeigen, den wir die letzten Spiele gezeigt haben", sagte Wehrle am Sonntag im Doppelpass auf Sport1.

Stuttgart war als Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer in die Spielzeit gestartet, letztlich verpasste der VfB als Tabellenneunter der Bundesliga zunächst das internationale Geschäft. Durch den 4:2 (3:0)-Sieg im DFB-Pokalfinale am Samstag gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld qualifizierten sich die Schwaben aber doch noch für die Europa League. Dies werde sich laut Wehrle auch finanziell auswirken.

"Für die Schwaben ist es immer wichtig, ein bisschen was einzunehmen. Das ist ja klar. Es ist in der Tat so, dass wir durch die Europa League und den Supercup schon über mindestens 20 Millionen Euro oder etwas mehr in der Nettobetrachtung reden. Das ist auch für die Transferphase wichtig", sagte der 50-Jährige: "Als Schwabe plant man nicht unbedingt mit dem internationalen Wettbewerb. Deswegen ist das jetzt 'on top', was wir nutzen können, um uns auf die neue Saison vorzubereiten."

Nach dem vierten Pokal-Triumph nach 1954, 1958 und 1997 feierten die Stuttgarter beim Bankett in der Eventlocation "Spindler und Klatt" an der Spree, ehe es zur großen Sause am Sonntag in der Heimat ging. "Wir können schon feiern. Es hat Spaß gemacht. Wir haben alle Partner und Freunde eingeladen. Es ging sehr, sehr lange. Es war ein historischer Moment für uns, den mussten wir auch feiern", sagte Wehrle.